台中市首座捷運共構宅文華高中站的「冠德文心綻」，第二波公告標售12戶今天開標，共收取21封標單投標，結果9戶標脫，每坪標脫單價平均為59.4萬元，標脫率75％，得標總額2.41億餘元。交通局表示，標售所得價款優先償還捷運綠線建設支付的債務成本，如有盈餘將挹注台中市軌道建設發展基金專款專用。

台中市捷運綠線共構宅文華高中站的「冠德文心綻」，基地位於文心路三段、河南路二段交叉路口，鄰近七期、水湳經貿園區等重大建設。

交通局長葉昭甫表示，此次標售12戶捷運共構宅，分為6種戶型，坐落於10樓、20樓及26樓，面積約42坪至65坪不等，均具備停車位，剩餘戶數將視後續市場狀況擇機辦理公開標售。

交通局說，捷運綠線文華高中站捷運宅，依分回房產分批辦理標售作業，目前已順利標脫23戶，捷運宅標售案屬自償性土地開發事業，依據「台中市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售業」要點規定，以鄰近地區不動產市價作為標售底價，價款除回收捷運綠線建設的開發費用外，盈餘將撥入台中市軌道建設發展基金，作為未來捷運藍線及各捷運路線建設經費。