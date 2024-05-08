桃園某高中日前發生霸凌事件，女學生在教室內遭女同學翻桌叫囂、打巴掌，甚至持剪刀亂剪頭髮，霸凌影片曝光後，引爆輿論撻伐。 對此，動手的女學生在IG發限時動態道歉，「不好意思讓大家看笑話了，再次跟大家和那位女生道歉，也請大家別學習我的壞榜樣，對不起」。

動手的女同學在IG限時動態以黑底白字表示，她先和受害女學生和大家道歉，自己不應該衝動之下亂剪頭髮和出手打人，並稱原因是「那位女生私底下批評我身材和長相，說了不屬實的事」，雙方都是女生，聽見自己被批評都會感到自卑、難過、生氣，她一氣之下才發生了這件事。

女高中生在IG發出道歉文。（圖／翻攝IG）

動手的女同學接著說，「很抱歉是我不夠冷靜沒能妥善處理這件事，我接受大家的批評指教。以後遇到事情會理性溝通，不再動手，我也從中學習到教訓，雙方以及校方也都在妥善處理此事了，該受到的懲罰我也會受到。 不好意思讓大家看笑話了，再次跟大家和那位女生道歉，也請大家別學習我的壞榜樣，對不起」。

動手的女同學最後強調，自己的行為已構成霸凌，在這個充滿反霸凌宣導的時代，卻做出了這種事，這是非常不對的行為，呼籲大家千萬別向她學習，「我已經深刻知道自己的錯誤，也從錯誤中學習到教訓了，再再再和那位女生和大家說聲對不起，真的非常對不起，若再發生諸如此類的事件，我一定好好溝通，絕不再犯」。

桃園市政府教育局對此則表示，該校導師發現後立即通知行政介入協處、關心和輔導，也已完成校安通報，並稱「該校已通知雙方家長到場，經溝通後已互相理解」，也責成該校依「校園防制霸凌準則」，啟動調查及後續輔導及管教措施，以杜絕類似霸凌事件再度發生。

不過，受害者家屬說，全家3人除了小妹跟爸爸都在泰國，9日才會返台，根本沒人去和解，與教育局和校方的說法有出入。