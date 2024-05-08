許多人出社會後可能會固定給爸媽一筆孝親費，不過有時應先衡量自身財務能力。一位人妻近日表示，自己每月都會上繳娘家1萬元孝親費，媽媽也說好買房後就不用再給，不過由於人妻薪水只有基本薪資左右，老公認為比例不合理，加上孝親費可能被媽媽花在娛樂費，而非原本說好的保險費或存起來，讓老公相當不滿，貼文曝光後引發熱議，許多網友開罵她不但低薪還是媽寶，全靠老公跟媽媽溝通，「你有看過領基本薪資的人孝親費給1萬？」

原PO在Dcard發文表示，婆家沒有孝親費傳統，自己則是出社會後都會固定給家裡1萬元孝親費，結果這成為老公非常討厭媽媽的原因，雙方最後說好他們買房前都要給1萬元，除了拿來繳納保險費用外，剩下的錢媽媽也會存下來當成原PO的保障，不過老公和媽媽間的矛盾還是完全無法化解。

原PO指出，一個原因是她的薪水僅有基本薪資，老公月賺3至4倍，「我沒有理財觀念都是賺多少花多少，沒有我老公，僅靠我賺的薪水都不夠我花」；二是做小吃攤的媽媽常會休息幾天、在社群軟體爽曬旅遊美食照片，「老公覺得她其實是把錢都花在自己旅遊上，根本沒有幫我存」，因此雖然兩人還沒買房，老公還是相當不滿，除了每月多次拖延上繳孝親費，甚至完全不想和媽媽見面，「認識他的都知道他很討厭岳母」，讓原PO不知如何是好。

對此，許多網友紛紛回應，「妳真雷，賺錢少還媽寶，妳如果沒有妳老公幫襯，妳有辦法給1萬孝親費？妳有看過領基本薪資的人孝親費給1萬？妳老公真倒霉攤上妳們這一家」、「自己的父母自己付孝親費～妳的薪水已經不夠支付這樣比例的孝親費，還要老公負擔這筆費用，當然會不開心吧！跟媽媽談金額，不然就是自己找一份薪水多一點的工作」。