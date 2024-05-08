天團Energy 5日在信義區舉辦睽違22年的簽唱會，吸引超過5000名粉絲到場一睹偶像風采，其中成員阿弟（蕭景鴻）的老婆Mei（邱馨葦）也在現場應援，粉絲擠爆信義廣場的景象，讓她回憶起22年前曾因Energy業績掛0，如今卻成為團員老婆，超強緣分令她哭笑不得。

Mei今（8）日在臉書發文，透露22年前也遇過Energy在信義區辦簽唱會，當天一大早就有大批粉絲到場排隊等候，現場還伴隨著熱鬧的音樂聲，不過，Mei不是等著追星的粉絲，而是隔壁百貨公司的櫃姐，她回憶當時是「忘不了的可怕」，由於舞台離百貨公司很近，音樂聲、尖叫聲容易傳到室內，導致當天沒有客人敢去逛街。

在櫃姐比客人多的百貨公司裡，她笑說：「外面有多歡樂，我們裡面表情就有多厭世。」因為沒有客人前來消費，所以當天的業績直接掛0，「我從來沒有業績零過，而且業績零在櫃姐的職業生涯是多麼可怕的事」，當天更是帶著憤怒又無奈的心情下班。

然而，時隔22年再次回到簽唱會現場，她卻以家人的身分前往，「曾經因為他們氣噗噗的我現在在台下尖叫，那時候怎樣都沒想到台上其中一位會是我老公，這是什麼樣的緣份」，但讓她更驚訝的是，22年後Energy依然有著超高人氣，向粉絲感動喊話：「這次妳們等太久了，希望妳們接下來請好好用力繼續愛著『安那基』。」