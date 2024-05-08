另外，4月營收3.06億元、年成長10％，創歷年同期新高，累計1～4月營收13.02億元、年增8.53％，亦創歷年同期新高。

欣新網表示，儘管第一季被視為傳統銷售淡季，公司淡季不淡實現了年增7.97％、續寫歷史同期新高的好成績。獲利部分，因持續積極開拓海外市場、也新增了新客戶，因此市場行銷與人事相關成本等必要性投資也相對增加，影響獲利，但也為欣新網擴大營運規模與菲律賓海外市場業績躍進，提前做好準備。

隨著第三方Cookie即將退出市場，電商行銷及運營將面臨一場革命性的轉變。欣新網總經理黃懷恩指出，受到更多實體通路持續朝電商發展，線上通路也變得更加複雜，台灣電商市場滲透率仍有很大增長空間，但市場競爭則更艱鉅，因此，強化DTC與B2C布局缺一不可，品牌客戶期望透過強化廣告投放等行銷精準度，提升營運績效，欣新網擁有的電商AI軟體系統與全方位電商代營運服務獲得青睞，該公司樂觀看待今年營運。

黃懷恩進一步指出，欣新網擁有代理銷售新商品、PowerSolution解決方案用戶增加、布局菲律賓海外新市場等三大成長動能，且有別一般只銷售工具的軟體服務公司，欣新網深耕代理產品銷售，使其營收持續堆疊，從商品端、技術系統端到市場端多點開花，推升營收疊加成長效益顯著。

近幾年欣新網營運模式不僅由過往的純電商銷售服務，轉變兼具幫客戶做精準數據分析，以及提供行銷策略與提升作業效率的軟體服務公司，未來更將運用精準廣告投放、可追蹤廣告效益讓流量變現的技術優勢，為更多產業做好精準行銷服務，讓即使不熟悉系統操作的客戶，也能透過代營運模式有效推動業務發展，以滿足更廣泛客戶的需求。

法人分析，欣新網的全方位服務策略在業界中獨樹一幟，有別市場單發展電商銷售或軟體服務工具公司，提供如BPaaS（業務流程即服務，Business Process as a Service）等全方位服務。

看好該公司今年無論在新增品牌銷售、SaaS軟體客戶與菲律賓海外市場發展能見度均佳，業績亦持續增長，法人預估欣新網今年全年營收皆有機會較2023年成長，再戰新高。