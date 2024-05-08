此外，晟銘電也公告第一季財報，毛利率、營益率達14.23％、4.37％，雙率較去年同期雙升，加上業外獲利挹注2,966萬元，推升晟銘電首季稅後純益7,594萬元，年增203.76％、季增8.49％，每股稅後純益0.39元，為14年來最強首季財報。

據晟銘電公告，4月營收達8.24億元，月增40.2％、年增79.99％，單月營收締造歷史新高紀錄，累計晟銘電今年前四月營收達22.83億元，年增14.66％。

晟銘電將於6月14日召開股東常會，將通過去年度決算表冊及盈餘分配案。

中航躍居中菲行大股東 彭士孝可望進入中菲行董事會
《電週邊》融程電4月營收飆次高 前4月締新猷
《半導體》易華電4月營收近22月高 Q2估緩步走揚
#晟銘電 #月營收 #AI #單月營收 #公告
透過【Google新聞追蹤中時新聞網