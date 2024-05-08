機殼廠晟銘電（3013）公告4月營收，在AI伺服器激勵之下，單月營收以8.24億元飆單月新高，不僅連續第二個月繳年、月雙增營收成績單，年增幅擴大至近8成，由於客戶AI晶片缺料紓解，晟銘電5月營收仍看升。