此外，晟銘電也公告第一季財報，毛利率、營益率達14.23％、4.37％，雙率較去年同期雙升，加上業外獲利挹注2,966萬元，推升晟銘電首季稅後純益7,594萬元，年增203.76％、季增8.49％，每股稅後純益0.39元，為14年來最強首季財報。
據晟銘電公告，4月營收達8.24億元，月增40.2％、年增79.99％，單月營收締造歷史新高紀錄，累計晟銘電今年前四月營收達22.83億元，年增14.66％。
晟銘電將於6月14日召開股東常會，將通過去年度決算表冊及盈餘分配案。
機殼廠晟銘電（3013）公告4月營收，在AI伺服器激勵之下，單月營收以8.24億元飆單月新高，不僅連續第二個月繳年、月雙增營收成績單，年增幅擴大至近8成，由於客戶AI晶片缺料紓解，晟銘電5月營收仍看升。
此外，晟銘電也公告第一季財報，毛利率、營益率達14.23％、4.37％，雙率較去年同期雙升，加上業外獲利挹注2,966萬元，推升晟銘電首季稅後純益7,594萬元，年增203.76％、季增8.49％，每股稅後純益0.39元，為14年來最強首季財報。
據晟銘電公告，4月營收達8.24億元，月增40.2％、年增79.99％，單月營收締造歷史新高紀錄，累計晟銘電今年前四月營收達22.83億元，年增14.66％。
晟銘電將於6月14日召開股東常會，將通過去年度決算表冊及盈餘分配案。
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