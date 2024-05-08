行政院會明將討論通過「打詐專法」，數位發展部長唐鳳今（8）日表示，數位部研擬規範TikTok等跨國平台，需在台灣設置境內代理人，否則可視情節輕重給予不同處分，最重可限速，或者限制接取。

唐鳳今說，數位部過去一年多辦理多場審議式民主活動，致力推動可信任AI，同時凝聚出多項共識，包含處理假帳號問題，透過數位簽章、FIDO網路身分識別或其他安全相當的技術確認帳號。

唐鳳表示，草案中包含，廣告若有深度偽造的技術，或是AI生成的個人影像等等，需明確標註，而若嚴重破壞資訊完整性，透過Deepfake等方式來冒充別人，使用者應該暫時停權使用等。另外，若網路廣告平台沒有這樣做的話，對誤信這些廣告受有損害的人，就必須要負連帶的損害賠償責任等。

唐鳳強調，「打詐專法」中也明訂TikTok等跨國平台，需在台灣設置境內代理人，否則可視情節輕重給予不同處分。像是對方不配合，將視情節重大及動機，最嚴重可限速或者限制接取，概念上類似封網。