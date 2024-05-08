19：31東部海域發生芮氏規模4.8地震，台北一陣搖晃。（氣象署）
19：31東部海域發生芮氏規模4.8地震，台北一陣搖晃。（氣象署）

中央氣象署地震報告指出，今（8）日19：31發生芮氏規模4.8地震，震央在花蓮縣政府東方87.5公里，位於台灣東部海域，地震深度29.3公里。各地最大震度宜蘭、花蓮、台東1級。

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