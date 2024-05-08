據屏東縣政府警察局統計，今年1至4月未戴安全帽的死亡車禍有11件、受傷314件，比去年同期分別增加7件、124件，為此，警方將於13日起展開為期3天的「未戴（妥）安全帽違規取締專案」，盼導正民眾騎機車不戴安全的行為，避免憾事再發生。

警方表示，今年1月起至4月30日止，屏東縣未戴安全帽肇事的死亡車禍發生11件、受傷314件，與去年同期死亡事故發生4件、受傷190件相比，死亡事故增加7件、受傷增加124件，而據交通部統計，未帶安全帽發生交通事故的致死機率，是有正確配戴者的8.63倍。

為此，警方將於13日起展開為期3天的「未戴（妥）安全帽違規取締專案」，將民眾騎乘機慢車未戴（妥）安全帽列為加強取締重點，警方不諱言，目前屏東縣鄉間庄頭，尚有騎車不戴帽或看到警察才停靠路邊戴上安全帽的場景，今年至今取締未戴安全帽的違規件數已有7851件。

警方指出，依據道路交通管理處罰條例第31條第6項規定，機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽，處駕駛人500元罰鍰；同條例第73條第4項規定，微型電動二輪車駕駛人未依規定戴安全帽，處駕駛人300元罰鍰。