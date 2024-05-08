台中市議員陳雅惠（右三）、謝家宜、陳俞融、張芬郁、陳淑華、蕭隆澤等人在台中市議會交通地政委員會業務質詢關心台中捷運藍線建設進度。（馮惠宜攝）

台中市議會今（8日）進行交通地政委員會業務質詢，市議員張家銨指出，綠線延伸案中央已核定可行性研究100日，卻不見市府有任何動作；而市議員陳雅惠、謝家宜、陳俞融、張芬郁、陳淑華、蕭隆澤等人也關心台中捷運藍線建設進度；交通局回應，相關作業加速推動中。

張家銨質詢時表示，台中捷運綠線延伸線分別是往北延伸大坑段；往南延伸彰化段，今年1月31號經中央核定可行性研究通過後，市府照理可以進行綜合規畫的招標程序，但從可行性研究核定至今近100日，卻不見市府有任何動作。

張家銨指出，相較於同樣由台中市政府做的捷運藍線，從中央核定可行性研究，到綜合規畫的標案公開閱覽，花了68天；捷運綠線延伸線，自核定以來已過98天，近100日的時間市府卻毫無動作。她認為，捷運藍線的評估作業不比捷運綠線延伸線少，為何捷運綠線的進度卻可以如此緩慢，並質疑真正拖住台中捷運發展就是台中市政府。

另，市議員陳雅惠質詢時指出，台中捷運藍線全長24.8公里，總經費高達1615.14億元，計畫，市長盧秀燕曾在2024年3月市政會議上公開表示，期盼藍線在她的任內能開工，而今（2024）年初藍線綜合規畫報告及綠線延伸至大坑、彰化可行性研究均獲得行政院核定，他要求交通局快馬加鞭，兌現承諾。

交通局長葉昭甫表示，捷運藍線綜合規畫報告書經行政院於2024年1月29日核定，市府目前正修正基本設計報告內容，預計2024年年中依規定提送文件報行政院公共工程委員會審議，爭取於今年核定，並同步辦理都市計畫變更及用地取得作業。另，捷運綠線延伸目前市府正依相關規定續辦綜合規畫、環境影響評估及都市計畫變更等相關作業，後續將積極加速推進。