永豐實8日公布第一季合併財報，期間營收增4.5％逾26億元；營業毛利成長35％逾6.9億元，營業利益大增116.5％逾3.1億元；歸屬於母公司業主淨利近2.49億元，年增112.5％；每股盈餘為0.93元，為近3年同期最高。

受益於獲利結構大幅提升，永豐實今年股價不斷創高，7日股價一度突破58元價位，創2021年9月以來新高。

奠基於近年部署的產能擴產和高利潤產品研發策略，永豐實在去年獲利已相當程度改良，去年營業利益年增26.1％至11.3億元。法人看好，在今年新紙機產能釋放、消費市場陸續回暖背景下，永豐實獲利結構有望今年再上層樓。

對於今年目標，永豐實總經理李宗純指出，今年初期大陸市場整體消費情緒仍略低迷不如預期，期待在今年獲利改善的基礎上，向外找到更多營運動能，例如公司已有接觸的日本市場。而面對體量龐大的大陸市場，永豐實預計與當地業者合作，用符合當地口味的行銷方式拓市。