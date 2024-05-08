凱撒衛股價今年也強勢反彈，5月初股價一度逼近40元，為超一年來高點，股價位階較去年底的低點反彈約14％。

凱撒衛去年受越南政策打房等事件影響，在台灣與越南兩大市場營運均衰退，不過自去年下半年開始，積極拓展的公共工程市場逐漸成為公司重要動能，加上越南政策緩和，凱撒衛營運今年從谷底大幅反彈。

展望今年，凱撒衛表示，年內將持續擴大越南廠的產能，後續有望提升瓷器類及出水類營收。擴產的規模效益外，也將利用公司優勢技術高溫耐火瓷（FFC）打造高價位產品提升獲利。