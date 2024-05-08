凱撒衛股價今年也強勢反彈，5月初股價一度逼近40元，為超一年來高點，股價位階較去年底的低點反彈約14％。
凱撒衛去年受越南政策打房等事件影響，在台灣與越南兩大市場營運均衰退，不過自去年下半年開始，積極拓展的公共工程市場逐漸成為公司重要動能，加上越南政策緩和，凱撒衛營運今年從谷底大幅反彈。
展望今年，凱撒衛表示，年內將持續擴大越南廠的產能，後續有望提升瓷器類及出水類營收。擴產的規模效益外，也將利用公司優勢技術高溫耐火瓷（FFC）打造高價位產品提升獲利。
凱撒衛（1817）8日通過首季財報，受益於營建景氣以及公共工程市場帶動，期間銷貨收入5.8億元、營收超5.75億元，均年增約14％；營業利益6,565.5萬元，年增近6成；歸屬於母公司業主淨利6,698.4萬元，年增103％；每股盈餘從去年同期的0.46元提升至0.93元，達到凱撒衛上市後首季新高。
凱撒衛股價今年也強勢反彈，5月初股價一度逼近40元，為超一年來高點，股價位階較去年底的低點反彈約14％。
凱撒衛去年受越南政策打房等事件影響，在台灣與越南兩大市場營運均衰退，不過自去年下半年開始，積極拓展的公共工程市場逐漸成為公司重要動能，加上越南政策緩和，凱撒衛營運今年從谷底大幅反彈。
展望今年，凱撒衛表示，年內將持續擴大越南廠的產能，後續有望提升瓷器類及出水類營收。擴產的規模效益外，也將利用公司優勢技術高溫耐火瓷（FFC）打造高價位產品提升獲利。
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