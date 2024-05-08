先前有報導稱，由於擔心無人機攻擊，烏克蘭已撤回前線的M1A1艾布蘭坦克。不過，1名烏克蘭坦克兵澄清，表示艾布蘭坦克還在戰場，只是它很難有用武之地，因為很難遇到敵方坦克。同時他稱讚美國坦克的操作設計很人性化，很容易學會操作。

商業內幕(BusinessInsider)報導，烏克蘭第 47 獨立機械化旅的砲手科卡 (Koka) 在周二上傳的影片中表示：「我第一次看到M1時，以為需要學一個月的時間，才能掌握操作它的竅門。但是它設計的很好，可以在一周內就掌握它。」

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這是烏克蘭國防部媒體的官方文宣，也顯示烏軍的M1坦克還在前沿陣地。在這份專訪報導發布之前，美國五角大廈官員曾經表示，基輔已從前線撤回了艾布蘭坦克，因為擔心它們容易受到無人機的攻擊。

烏嶱陸軍電視台反駁了此一說法「儘管有傳言，但沒有人將這些車輛帶離前線。」

坦克駕駛員阿列克謝(Alexei)說：「艾布蘭坦克的踏板和控制裝置，使它像速克達機車(scooter )一樣簡單」。

坦克指揮官德米特羅()Dmytro表示，艾布蘭坦克相當堅固，裝甲可以有效俄羅斯反坦克飛彈，但是側翼和砲塔還是能被打壞，所以再加裝被動裝甲(dynamic plating)就更好了。

美國在去年1月向烏克蘭提供 31 輛M1A1艾布蘭坦克，但是在去年遭遇了挫折，至少有5輛坦克在戰鬥中永遠失去，另外3輛受損後返回。

一名烏克蘭坦克手表示，艾布蘭仍然在前線，但是它所擅長的坦克對決戰鬥卻很少發生，有一點英雄無用武之地。

他說「如果是坦克對坦克，那一定沒有問題。T-72絕對不是它的對手。」

「但是俄羅斯打的不是那樣的戰爭，他們有密擊的砲火與人員，戰場環境變得非常困難。所以我們必須調整。」