藍委徐巧芯爆料援烏1千萬美金透過捷克援烏，質疑資金難監督，近日被外交部提告洩密。對此，國民黨立委馬文君今(8日)指出，捷克外交部官方刊物《現代經濟外交》今年3月就已經公開相關資訊，直批外交部惱羞濫訴立委。粉專「不演了新聞台」直呼，徐巧芯一記反手殺爆外交部了，基本上這局已經結束。粉專「政客爽」也酸，雖然全世界都可以看到但還是機密；送錢不直接送物資，然後要求30％要採購我國醫療物資。

馬文君今(8日)在立院質詢指出，早在今年3月26日，捷克外交部的官方刊物《現代經濟外交》，就已經完整揭露相關內容，甚至比外交部報告給立委的資訊還多。外交部次長田中光在備詢時，竟回答「捷克沒有中共在對付他。」馬文君直批「簡直可笑！捷克不怕中共打壓，台灣卻怕？」

馬文君質疑，捷克都不怕中共打壓，早已公開資訊，中華民國外交部列成密件，又有什麼用？還提告立委？其次，針對協議內容，既然我方要求三成援助要採購台灣醫材，為何不是我方自行採購醫材捐助，而是把錢給了捷克之後，再請捷克採購台灣醫材？外交部也無法交代。

「就算全世界都知道的事，民進黨覺得台灣人民不該知道，你就沒資格知道。」，不演了新聞台發文直言，徐女一記反手殺爆外交部了，基本上這局已經結束，就看林佳龍怎麼擦吳釗燮的屁股。徐巧芯留言稱「翻開陷阱卡！」底下網友一片爆笑點讚。

政客爽也酸，外交部邏輯：別的國家公開，我們是機密，雖然全世界的人、中共的人都可以看到，但還是機密。對方國家需要醫療物資，我們就送錢不直接送物資，然後要求30％要採購我國醫療物資？

網友表示「哇～外交部前一天義憤填膺的說立法委員洩密、知法玩法很可恥。結果後一天立刻翻車？笑爛！水準跟塔綠班側翼一樣低」、「左手給右手」、「把一塊冷凍肉從冰箱拿出來又放回去，手上會多了油水」、「有沒有圖利廠商的問題？」多轉一手的油水、圖利相關質疑不斷。