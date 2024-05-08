檢查行李箱查獲大麻毒品。（航警局提供）

移送李姓夫婦與陳、李2主嫌等4人。（航警局提供）

航空警察局於今年3月間接獲情資，會同財政部關務署臺北關（下稱臺北關）注檢2名本國籍李姓男子（60年次）與其配偶陳姓女子（69年次），在2人所攜帶2件託運行李內，查獲以毛毯及衣物內夾藏第二級毒品大麻30.4435公斤，之後又再2人透過外館支付超重運費運回的另2件行李中，再查獲31.214公斤大麻，市價逾新台幣6000萬元。

調查發現，李姓夫婦受賴姓男子（66年次）及李姓女子（82年次）？主嫌誘使，以免費出國旅遊及每人每日還有新臺幣5000元的報酬，讓李姓夫婦先前往泰國曼谷遊玩，並與當地男性犯嫌接洽，交付裝有毒品的4件行李箱及英鎊4400元，還教唆2人躲避海關與航警鎖定的特定班機，讓他們回程時捨近求遠，先飛往印度德里機場，再轉機前往英國倫敦，最後再從英國倫敦回到台灣。

但李姓夫婦在印度機場轉機時，因轉往英國的機票遺失，加上兩人語言不通，也不知如何處理，只好透過外交部協助，先行由德里轉馬來西亞吉隆坡，再回台灣。但兩人4件行李超重，身上的錢不夠支付超重費，只能先行帶2件行李，剩下2件行李待回台後，再付款運回。

由於李姓夫婦2人的旅遊行程不符常規，加上航警局已接獲情資，2人行李資訊已遭海關注檢，2人在抵台後也似乎發現發現苗頭不對，根本不敢去提領行李，想直接出關卻被海關攔下。

2人在被海關攔查時，還表示沒有託運行李，但海關馬上調閱2人訂位資料，發現有4件行李，2件同班機回台，另外2件則還在印度德里機場，等待結清超重費用才會託運回台，隨後海關打開2人託運行李時發現？毛毯及衣物內夾藏？30.445公斤大麻，航警也馬上逮捕2人，隨後透過外館支付另外2件行李的超重運費，2件行李在3天後由航空公司協助運送返臺，海關在行李中再查獲31.214公斤大麻，共計查獲第二級毒品大麻61.6575公斤，市價逾新臺幣6000萬元。

李姓夫婦貪圖可免費出國旅遊還另外有酬勞，挺而走險當運毒交通仔，落網時悔不當初；警方也循線在臺中地區查緝本案主嫌李姓及賴姓等2人到案，賴嫌遭警方拘提時還與陪酒女侍在KTV飲酒歡樂，？嫌看到警方還一臉錯愕，才知事跡敗露，4名犯嫌運輸毒品，依違反毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦起訴在案。

運毒集團覬覦走私毒品至歐洲高獲利報酬，招募人頭（俗稱空中飛人、鳥仔、交通仔），以出國觀光旅遊名義，實則為運輸毒品，所幸在檢、警及海關的共同努力下，即時「截毒於關口」，遏止毒品流入國內。航空警察局在此呼籲，運輸毒品自毀前程，切勿以身試法；機場相關司法查緝單位將持續打擊販毒集團，遏止毒品走私，以保障人民健康及維護社會治安。