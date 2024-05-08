林子閎最近在《完全省錢戀愛手冊》演出可圈可點、帥氣爆棚。（羅永銘攝）

林子閎最近在《完全省錢戀愛手冊》演出可圈可點、帥氣爆棚。（羅永銘攝）

以男團SpeXial出道、近年轉戰戲劇圈的林子閎，最近在擔綱主演的TVBS《完全省錢戀愛手冊》飾演業務經理也表現可圈可點，近日復出的最殺男團Energy人氣、話題都火熱，對於不少粉絲亦敲碗已解散的SpeXial再合體，林子閎8日接受專訪時表示：「這真的不知道！如果真的要弄一波，我會奉陪啊！」但也不諱言合體真的有難度。

其實林子閎去年辦生日見面會時，就找了前SpeXial團員宏正、明杰、易恩合體，讓粉絲嗨翻，他說這幾位都是原本就一直保持聯絡的好友，尤其跟明杰更是高中就認識至今；講完常聯絡的團員名單，他驚呼：「又漏了Teddy！」笑說上次見面會忘了找Teddy，還被抱怨很久，「其實我們很常聯絡，Teddy很熱心，熱心到幾乎變成工具人，買了車還常常開車載我們」。

他回憶SpeXial創團時只有他、明杰、偉晉、宏正4人，最多時是12人，「不過要再合體的話，因為人真的太多，好難集結喔！我知道粉絲很希望看到有這合體形式，一直都有人提，大家也有想過，但都不了了之，因為執行層面有一定難度，包括什麼時間、做什麼事，都還要準備」。

林子閎坦言，小時候比較沒有關注追逐男團，加上高中讀演藝科，出道前一直都是想走舞台劇表演領域，沒想到卻被挖掘進了唱跳男團，「我好像對183club比較有共鳴，可能因為他們有拍戲的關係」。他並自曝小時候很愛唱歌也唱得不錯，但自從青春期變聲後，因為不會使用喉嚨變成唱得很爛、開始覺得自卑，SpeXial時期他就負責唱RAP，發現也滿適合自己，現在如果要以歌手身分上台，他還是有障礙，但他很渴望有機會可以挑戰演出音樂劇、歌舞劇。