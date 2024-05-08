前些日子韓國女星惠利和交往多年男友柳俊烈爆分手消息，男方被拍到和女星韓韶禧在夏威夷約會，三角戀風波鬧得風風雨雨，最終在柳俊烈和韓韶禧分手了結。近日惠利傳出將不會和所屬經紀公司續約消息，將完全切斷和前男友柳俊烈的關係，對此，惠利經紀公司緊急發出回應。

據韓媒《News1》報導，李惠利決定不再和所屬公司續約，將結束5年的合作關係。對此Creative Group ING回應「跟惠利的合約還沒到期，至於有沒有要續約，要等到合約期滿後，才能對外發表，請大家諒解」否認惠利將離開的傳聞。

據悉，柳俊烈所屬公司C-JeS Studio在4月初的時候，以韓幣13億元（約新台幣3372萬元）收購惠利所屬經紀公司Creative Group ING，惠利是該經紀公司唯一一位藝人，實際上兩間公司私底下最大股東都是同一人，所以算是將子公司收回，因此讓兩人前男女朋友關係有點尷尬，不少人猜測是不是因此惠利才不打算續約。

事實上，一開始爆出柳俊烈和韓韶禧交往消息時，就有網友點出，惠利和柳俊烈算是同公司，所以就算她有不滿，也不方便出聲批評前男友。此次，可能不會續約消息曝光後，網友紛紛表示：「既然分開了，就早點弄清啊」、「既然已經分手了，就斷的乾脆」、「恭喜李惠利終於脫離苦海」、「李惠利後續發展越來越好的」。