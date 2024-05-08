疼痛是一種令人不愉快的感覺，不僅讓人難以忍受，還會影響日常生活。醫師指出，超過3個月的慢性疼痛成因複雜，共有4階梯治療方式，首先由病人自我疼痛管理，例如瑜伽、太極、正念等運動都有治療效果，如果仍未緩解則須就醫求助。

依據國際疼痛研究學會定義，疼痛是一種令人不愉快的感覺及情感的體驗，通常由實際或潛在的組織損傷所造成。食藥署副署長王德原表示，短期疼痛還能夠忍受，但對於癌症疼痛或非癌症的慢性疼痛，恐怕嚴重干擾生活。

奇美醫院講座教授王志中說明，約有3到4成的癌症病人會有疼痛困擾，可能因為腫瘤侵犯、 癌症檢查或治療造成，或尚未被識別的因素。癌症疼痛會同時影響人的身體、心理及人際支持力，因此治療時以緩解疼痛、恢復生活功能、提升生活品質為照護目標。

王志中說明，止痛藥品是緩解癌症疼痛的選項之一，根據世界衛生組織發布的三階梯治療模式，輕度疼痛可使用非類鴉片藥品，如乙醯胺酚、阿斯匹靈或非固醇類消炎藥，輕中度疼痛則使用弱效的類鴉片藥品，如可待因、特拉嗎竇，中重度疼痛則使用強效類鴉片藥品，如嗎啡、吩坦尼等。

另外，持續3個月以上的疼痛稱為慢性疼痛，造成原因較複雜，治療策略應以多面向照護方式，方能達到最佳療效。王志中表示，國際上對慢性疼痛的標準照護模式，依治癒難易程度區分為四個階梯，第一階由病人透過復健、運動、紓壓活動、瑜伽、太極、正念等身心健康促進方式，進行自我疼痛管理。

當第一階無法有效緩解疼痛時，則進入第二階，由醫療人員給予非藥品治療，如復健治療、精神科會談暨心理治療等。第三階則是使用類鴉片藥品，如三環抗憂鬱劑、抗癲癇藥品及其他止痛藥品，而第四階則是由跨領域團隊介入，採取神經阻斷術及手術治療。王志中指出，非癌慢性疼痛通常會搭配使用四階治療，有加乘作用。

為提升民眾對疼痛治療及使用成癮性麻醉藥品的認知，食藥署委託奇美醫院編撰出版「癌症疼痛照護衛教手冊」與「非癌慢性疼痛照護衛教手冊」中英文版，按癌症疼痛或慢性疼痛的原因、評量方法、照護的目標與策略、藥品及非藥品的治療、病人自我照護、及照護者的衛教等章節編撰而成，並公開於食藥署官網供下載參考。