知名影集《冰與火之歌：權力遊戲》風靡全球，飾演凱文蘭尼斯特的英國資深男星伊恩蓋爾德（Ian Gelder）驚傳病逝，享壽74歲；伊恩蓋爾德的伴侶班（Ben Daniels）7日在社群證實伊恩去年12月診斷出膽管癌，6日已離開人世，心痛表示，「沒有他在身邊我不知道該怎麼辦」。

英國演員班7日深夜在Instagram發文，沉重宣布伴侶伊恩的死訊，原來伊恩在去年12月就被診斷出膽管癌，抗癌5個月仍不敵病魔，6日離世，享壽74歲；班特地曬出兩人的合照，透露這是在去年聖誕節期間接他出院的合照，當時他才熬過最痛苦又糟糕的3個星期，但伊恩還是帶著笑容和愛意。

班對於伊恩永遠離開他，也回憶起在一起的30多年歲月，伊恩是他遇過最善良、慷慨及充滿愛的人，他更是一位很棒的演員，相愛的時光中，即使不能天天見面，但一定會每日講電話，「我真的無法想像沒有他的生活，我該做些什麼」。

伊恩是英國資深男演員，出道超過50年的他，演出的影視作品多達70多部，其中以《冰與火之歌：權力遊戲》最聞名，在影集《黑暗元素》、《偷拐搶騙》和《超時空奇俠》也都有亮眼表現。