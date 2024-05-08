陳沂、李妍瑾傳出在節目時，聊到關於「炎上」話題時槓上，現場火藥味十足讓主持人沈玉琳不得不出面圓場。稍早陳沂還原事情經過，無奈：「宛如潑婦罵街」。

雙方因「節目效果」起衝突，陳沂透過臉書發文，坦言為了吳宗憲跟李妍瑾槓上互嘴是真的，並解釋事發經過：「我只要一開口她（李妍瑾）就瘋狂輸出，就跟現場工作人員形容的一樣，宛如潑婦罵街」。

李妍瑾暴走態度，讓陳沂一度以為是在錄整人節目，隨後待李妍瑾冷靜下來，用手機傳來訊息，解釋製作單位要求自己做效果，不過陳沂對此並不買單，直言：「太、過、了！」。事後，製作單位來道歉，表示並沒有要求李妍瑾做效果，更不知道她為何如此失控？

李妍瑾本人也道歉，並向陳沂表明道歉理由「只是做做效果，有些藝人會往心裡去」，擔心她也會這樣想。陳沂則大方回應：「我從不往心底去，我只往法院去，不用擔心」。

留言區有疑惑：「這樣李妍瑾就是說謊吧，製作單位根本沒要她做效果」，釣出陳沂回覆：「她應該是誤解製作單位的意思，製作單位跟每個來賓都有說，今天主題是炎上，其他來賓發言的時候，也可以吐槽一下，她誤以為要瘋狂輸出不給來賓講話，而且只針對我？」