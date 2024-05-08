《破浪男女》劇組演員劉主平（左起）、導演楊雅喆、演員梁湘華亮相。（金馬提供）

《鬼才之道》幕後團隊監製李耀華（左起）、李烈，導演徐漢強、監製陳怡樺。（金馬提供）

《大濛》監製葉如芬（左起）、導演陳玉勳、演員方郁婷、監製李烈分享幕後花絮。（金馬提供）

《女兒的女兒》導演黃熙（左）跟演員劉奕兒微微透露故事情節。（金馬提供）

金馬今年首度與坎城影展合作，送5部台片進軍坎城影展市場展初試啼聲，8日舉行行前記者會，電影《破浪男女》、《鬼才之道》、《功夫》、《大濛》、《女兒的女兒》劇組人員均出席，巧的是，大隊影人中楊雅喆、柯震東、九把刀都拍過近來身陷劈腿風波的朱軒洋。

問3人最近有無跟神隱中的朱軒洋聯絡？楊雅喆表示兩人拍完後就完全失聯，「朱軒洋是特別的孩子，他在我面前都很展現自我。」柯震東補充說：「我以導演身分跟他講話，他都沒在看我的，但他領悟性很高，可能想裝酷吧。」

而九把刀曾說過自己跟柯震東都是看過地獄的人（經歷過重大新聞事件），新片《功夫》也找來朱軒洋演出，對於朱軒洋的現況，九把刀形容：「每個人都應該上1次頭版，只是扶老太太過馬路上不了頭版。」認為對方現在的處境沒糟到如地獄、根本不能算是要從地獄裡爬出來，「這樣也太小看地獄了吧。」

九把刀同名小說改編的電影《功夫》，早在11年前就釋出前導片，獲得關注很多年，直到去年底才開拍，九把刀現場猛酸柯震東說：「男主角的設定是高中一直畢不了業的人，等了柯震東那麼多年，現在拍最適合。」

可比起柯震東跟朱軒洋，九把刀認為最難選的是戴立忍的角色，武打戲分非常多，「我跟戴立忍在此之前是完全沒交集，感謝柯震東有先找他，我們找他很怕被鄙視，因為我們是電影圈邊緣人，結果他就穿了個拖鞋，跟我們講了很多好笑的事情。」更透露柯震東很在意到底自己跟戴立忍誰才是全片男主角。

另楊雅喆帶新片《破浪男女》跟兩位主演劉主平、梁湘華出席記者會，預告會有「又破又浪」的大尺度演出，據知是男主角吳慷仁有3點全露裸戲，對此楊雅喆賣關子稱要進戲院看才知道。

陳玉勳也帶《大濛》的女主角方郁婷登場，方郁婷再次發揮天才演員天賦，把完全不會的台語劇本全部背起來，較可惜的是，此趟坎城行強碰她的大學考試，所以無法跟劇組一起飛出國。

《女兒的女兒》導演黃熙、演員劉奕兒也出席，劉奕兒這次演出金馬影后張艾嘉的女兒，還為戲剃髮、耍叛逆，私下不會忤逆長輩的劉奕兒，在片中狠狠的頂撞張艾嘉，讓她非常不好意思，下戲時頻頻跟大前輩道歉。而由徐漢強執導的《鬼才之道》，會是5部片中最先上映的電影，於8月7日率先登上大銀幕。