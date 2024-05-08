澳洲一架海軍直升機，4日在執行任務時，在黃海上空遭到中國大陸殲-10戰機的攔截。澳方聲稱殲-10向澳洲直升機發射照明彈，導致澳洲直升機採取緊急規避動作；外交部發言人林劍7日指控，澳方的軍艦機，蓄意抵近中國大陸的領空滋事挑釁，危害中方的海空安全。退役中將帥化民表示，澳洲來了一台偵察機，就是湊熱鬧。

帥化民今(8日)在政論節目《新聞大白話》中表示，雖然只有一架美軍RC-135偵察機，沿著中國大陸東南沿海，一直到海南島，海南島到西沙中國大陸潛艦的基地。而大陸發布076水下巨浪核子戰略飛彈發射，讓美國坐立難安，因為潛艦若發射核子武器的攻擊，是很難防範的。

帥化民更指出，澳洲來了一台偵察機，就是湊熱鬧，因為澳洲陸軍、空軍也好，都沒有構成中國大陸的威脅，就算美國給的幾條核能潛艦，但因為沒有核子武器，核能潛艦也只能做水下攻擊艦。

帥化民接著點出，經濟戰場大國博弈，是一個領域。軍事的博弈，又是一個領域，軍事領域只秀肌肉而已，肌肉不很強大的，可能就只是做個態勢，它跟美國站一邊，換成它跟中國大陸打交道的籌碼，這個局若這樣看破，就懂了。