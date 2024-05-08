俄羅斯國家技術集團（Rostec）本週二（7日）向俄軍交付了新的一批步兵戰鬥車，包含BMP-3和BMD-4M空降戰車，集團旗下子公司庫爾干機械製造廠（Kurganmashzavod）表示，交付已在預定時間前完成。本次交付的車輛都有裝備了披風（Nakidka）光學迷彩系統等，整合了烏俄戰爭經驗的附加防護裝備和設備的車輛。先前烏克蘭傳出消息，庫爾干機械製造廠恐被洪水淹沒，不過目前看起來產能為受到影響。

Ростех поставил в войска новую партию бронетехники.



Курганмашзавод, входящий в наш холдинг «Высокоточные комплексы», отправил в армию партию БМП-3 и БМД-4М.



Боевые машины десанта поставлены с опережением графика, предусмотренного гособоронзаказом. pic.twitter.com/cViiUGtcT0 — Sergey Nechaev (@SNechatv) May 7, 2024

這是今年第2次公開交付BMP-3，第1次交付是在2月21日，不過BMD-4M倒是今年首批交付。不過俄技集團和庫爾干機械製造廠沒有透露本次交付了多少輛BMD-4M。

2024年5月7日，庫爾干機械製造廠向俄軍交付了新的一批步兵戰鬥車。（Rostec）

先前烏克蘭方面分析，幾週前庫爾干機械製造廠可能會受到洪水威脅，由於鄰近水庫意外洩洪，導致俄羅斯和哈薩克邊境地區發生洪水，當時認為，庫爾干機械製造廠面臨停工、或是產能重創的風險。不過事與願違，該廠似乎仍在維持正常運作。

彙整吸收了烏俄戰爭的經驗，專家們增強了BMP-3機械性能，而在防護力方面除了配備了傳統的反應裝甲之外，還加強了車輛頂部裝甲，以及能夠遮蔽熱顯像的披風（Nakidka）遮罩，

🇷🇺BMP-3 with add on ERA and KSSZ "Nakidka" from the "NII STEEL".



The ERA blocks is designed to increase the protection of the BMP-3 from RPGs, armor-piercing bullets of up to 14.5 mm caliber and shells from small-caliber guns of up to 30 mm caliber. The basis of the complex was… pic.twitter.com/XB3vKJKkgg — Tony (@Cyberspec1) September 26, 2023

除上述的調整之外，全車的基礎裝甲防護能力也有所增加，以因應來自任何方向的攻擊防禦力。至於第3層保護披風（Nakidka），可以大幅降低熱源訊號，由隔熱和吸收無線電的合成材料製成，使對手很難使用熱顯像來尋找車輛。

這兩輛車都配備了100公厘主砲、30公厘機砲和輔助武器，包括反坦克飛彈，都擁有兩棲能力，能夠穿越不同的水域並在不同的地形上作戰。比較大的差異在於，BMD-4M比較小台也比較輕，具備傘降落地直接作戰的能力但車廂只能載運5名隨車步兵；BMP-3車身更大、更重而防護力更好，能搭載的、隨車步兵人數為7至9人。