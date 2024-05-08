誠美材違反內控規定 證交所開罰10萬元違約金 21:012024/05/08 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所指出，誠美材（4960）因印鑑使用管理之內部控制制度設計及執行核有缺失，依「對上市公司內部控制制度查核作業程序」規定，對誠美材處以違約金10萬元，並函知誠美材嗣後應確實依規定辦理，後續將持續追蹤其改善辦理情形。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廷鑫違反重大訊息規定 證交所開罰10萬元違約金 長榮違反重訊暨內控規定 證交所併處20萬元違約金 誠美材、雄獅違反內控規定 證交所各開罰5萬 #誠美材 #內部控制制度 #內控 #證交所 #開罰 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 巨城停車場登記證過期1年未更新 市府：已開罰並限期改善 14:472024/05/02 生活 國3中寮隧道段掉落豬隻 車主最重開罰1.8萬元 14:072024/05/02 社會 再攜證交所 中信證券、中信投信前進越南招商 19:512024/04/29 財經 證交所：當沖有利於降低投資人避險成本 22:112024/05/07 財經 證交所6日推新版ESG數位平台 助力資本市場邁淨零永續 18:552024/05/02 財經 安特羅生技啟動IPO 腸病毒疫苗深耕小兒防疫市場 20:532024/04/30 財經 持股5％申報新制5／10起施行 證交所估約千人提醒如期申報 16:372024/05/06 財經 中天、合一連續三屆入選公司治理評鑑前 5％ 23:242024/04/30 財經 未戴安全帽遭開單罵警「下西下井」 鬧上法院還辯：警察都不去抓大的 20:082024/05/02 社會 《國際社會》變相漲價未通知 韓8月開罰 16:182024/05/03 財經 深耕東協市場 中信證券攜手證交所、中信投信赴越南招商 19:342024/04/29 財經 阿伯慘了！搭北捷「亮菜刀削竹筍」 捷運警開罰噴1萬元 16:062024/05/01 社會 亂丟垃圾、家具影響苗栗市容 即起加強破袋稽查開罰了 12:462024/05/08 生活 《櫃買市場》牧東內控缺失 遭罰3萬元 07:582024/05/07 財經 《光電股》誠美材董、總隔空交火 何昭陽斥對手潑髒水 10:182024/05/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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