證交所指出，誠美材（4960）因印鑑使用管理之內部控制制度設計及執行核有缺失，依「對上市公司內部控制制度查核作業程序」規定，對誠美材處以違約金10萬元，並函知誠美材嗣後應確實依規定辦理，後續將持續追蹤其改善辦理情形。