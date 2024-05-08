根據媒體最新民調顯示，高達57.3％的民眾認為台灣缺電，有47.2％的受訪者認為應重點發展核能。新黨台北市議員侯漢廷指出，民調是在問是否認同「用越多付越多」，當然導致認同者眾，但竟有媒體說「蔡政府8年任期首次漲電價，民調逾57.2％認同」，明顯標題錯誤，內容誤導。

「你也被民調帶風向了嗎？」侯漢廷今(8日)在臉書發文提到，媒體竟說「蔡政府8年任期首次漲電價，民調逾57.2％認同」標題錯誤，內容誤導。蔡英文任內共調漲4次，漲幅達35％。細究民調內容，題目竟然是問「你如何看待台電今年4月1日起實施的電價調漲政策，該政策依據用電量設定不同級距，並對住戶與商業用戶分別進行調漲，使用電量越多的用戶承擔更多成本？」

侯漢廷質疑，這不是在問是否認同「漲電價」，而是在問是否認同「用越多付越多」，當然導致認同者眾！多數人認同「用越多付越多」，根本不等於「認同電價調漲」。但媒體開始紛紛帶風向，暗示漲電價眾望所歸、國民黨提凍漲不得人心。

侯漢廷直批，用誤導式民調得錯誤結論，再顛三倒四進行政治攻擊。「我還以為在北韓？原來是在民進黨執政的台灣！」

「感謝偉大的黨！」粉專「政客爽」也做圖直酸：人民對於漲電價都是非常感激的，要不是黨，我們怎麼能有這麼感人的電價？