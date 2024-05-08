陳姓山友等4人在玉山山脈最北的西巒大山登山露營，撿拾國有林地的伏枯雜木生火。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

陳姓山友等4人在西巒大山露營生營火，還拍照張貼在IG寫下「喜歡鍋子鏘鏘碰碰的聲音」。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

陳姓山友等4人涉犯《森林法》坦承犯行，檢方予以緩起訴處分，應各向公庫支付4萬元。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

陳姓山友等4人前往南投縣信義鄉西巒大山登山露營，違法撿拾國有林地的伏枯雜木生火取暖，碳烤牛排，還在網路社群IG炫耀，網友認為簡直是NCC前專委喬建中案翻版檢舉，南投地檢署近日偵結，全案依《森林法》予以緩起訴處分，4人應向公庫支付16萬元。

國家通訊傳播委員會（NCC）前專門委員喬建中等人，2021年5月在玉山國家公園八通關杜鵑營地附近煮食不慎，引發森林大火，網友爆料喬建中常在登山社團炫耀自己用扁柏升火炭烤牛排；去年網友發現陳姓山友等4人在玉山山脈最北的西巒大山登山露營，也生火烤牛排，彷彿喬建中翻版，憤而檢舉。

保七總隊第6大隊去年接獲林業保育署通報展開調查，經查陳姓、彭姓、李姓等4人2021年2月16日至西巒大山，展開3天2夜登山露營，違法撿拾國有林地內的倒伏枯木生營火取暖，還烹煮牛排，在網路社群IG貼文寫下「喜歡鍋子鏘鏘碰碰的聲音」；陳姓山友等4人到案坦承犯行。

檢察官鄭宇軒指出，陳姓山友等4人涉犯《森林法》結夥竊取森林主、副產物罪，他們犯後坦承犯行，撿拾乾枯雜木主要供生火取暖，且已賠償林保署損失，雖然與山老鼠竊伐珍貴林木不同，然在冬天缺水季節，天乾物燥，生火易引發森林大火，十分危險，予以緩起訴處分，並應各向公庫支付4萬元。