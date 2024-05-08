子公司中，華南銀行4月稅後淨利為15.92億元，累計前四月稅後淨利為66.38億元，年增6.7％，累計每股稅後純益(EPS)達0.68元，每股淨值為24.06元。

華銀今年發展重點之一即是財管，今年3月26日開辦財管2.0業務後，今年財管2.0目標338人、資產規模目標338億元。

華南金今年規劃積極追求資本效率以提升同業排名，綠色與數位雙軸轉型，邁向永續經營的優質金融機構。

第一金前四月稅後純益91.23億元 年增率6.33％
金融股指數創二年來新高 13檔單日漲幅超過2％
中華車首季EPS 2.29元 營業利益增逾3成
#華南金 #財管 #稅後純益 #累計前 #每股稅後純益
透過【Google新聞追蹤中時新聞網