子公司方面，台新銀行4月稅後純益13.7億元，年增20.2％，前四月稅後純益為57.9億元，年增6.6％，台新銀核心業務獲利動能持續穩健。

台新證券4月稅後純益3.1億元，年增7,650％；累計前四月稅後純益9.5億元，年增120.9％，主因今年證券市場指數上漲，大盤成交量增加，使公司經濟手續費收入上收。

台新人壽4月稅後純益1.5億元，年增114.3％；前四月稅後純益9.7億元，則年增977.8％。

國票金控前四月累計稅後盈餘7.33億元 EPS 0.21元
《家生活》上洋首季稅後淨利3640萬元 EPS1.58元
元大金前四月大賺122.88億元 EPS逼近1元
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