子公司方面，台新銀行4月稅後純益13.7億元，年增20.2％，前四月稅後純益為57.9億元，年增6.6％，台新銀核心業務獲利動能持續穩健。
台新證券4月稅後純益3.1億元，年增7,650％；累計前四月稅後純益9.5億元，年增120.9％，主因今年證券市場指數上漲，大盤成交量增加，使公司經濟手續費收入上收。
台新人壽4月稅後純益1.5億元，年增114.3％；前四月稅後純益9.7億元，則年增977.8％。
台新金控（2887）8日公布4月合併自結業績，4月自結稅後純益17億元，年增91％，前四月稅後純益67.1億元，年增12.6％，每股稅後盈餘（EPS）為0.49元，也高於去年同期。
子公司方面，台新銀行4月稅後純益13.7億元，年增20.2％，前四月稅後純益為57.9億元，年增6.6％，台新銀核心業務獲利動能持續穩健。
台新證券4月稅後純益3.1億元，年增7,650％；累計前四月稅後純益9.5億元，年增120.9％，主因今年證券市場指數上漲，大盤成交量增加，使公司經濟手續費收入上收。
台新人壽4月稅後純益1.5億元，年增114.3％；前四月稅後純益9.7億元，則年增977.8％。
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