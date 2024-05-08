T1聯盟8日公布2023-24賽季例行賽年度第一隊，新北中信特攻阿巴西、台啤永豐雲豹蔣淯安、高錦瑋、克羅馬（Lasan Kromah），與高雄全家海神胡瓏貿5位好手入列，雲豹3人入選最多，阿巴西和蔣淯安則是連3季入選。

T1聯盟表示，本季年度第一隊票選，特攻阿巴西以全數28票與雲豹蔣淯安27票連續3季入選年度第一隊陣容，雲豹高錦瑋和外援克羅馬也拿下25票的媒體青睞，且高錦瑋菜鳥球季就高票摘下此殊榮實屬可貴，而海神胡瓏貿則獲得12票，以兩票之差擊退隊友庫薩斯，成就本次年度第一隊獎項有4位優秀本土選手共同獲獎。

海神的「海瓏王」胡瓏貿，挺過上季季外動刀治療的椎間盤傷勢考驗，回歸賽場依舊有令團隊信任的發揮，2023-24賽季例行賽出賽25場，平均每場出賽時間32.5分鐘，平均每場貢獻15.3分、5.9籃板、2.6助攻數據，繼2021-22球季後，3年內第2度獲年度第一隊殊榮。

胡瓏貿透過球隊表示，感謝聯盟、海神隊及媒體的肯定，因為有大家的信任，讓他堅持不放棄，傷癒復出後才能有此表現，他也感性說：「一直以來受傷、開刀我也都沒有放棄自己，努力讓自己更好，回到巔峰的狀態，對這一切由衷地感謝。」