桃園市一個月內發生35起大規模停電，國民黨立院黨團開記者會質疑，桃園各區儼然成了全台「分區停電」示範區。黨團書記長洪孟楷質疑，難道台灣現在電網脆弱到必須要輪流停電、跳電、限電？這是不是自證台灣電力真的有所不足？國民黨立委羅智強指出，近半年桃園一共停電了171次，平均每日0.94次，受影響戶數共29萬4274戶，每次平均1721戶。他直批民進黨錯誤能源政策造成電網脆弱，讓台灣彷如第三世界國家。

「桃園大停電35次！台電幹話：沒有一戶重複？」羅智強今(8日)在臉書發文指出，桃園頻繁停電，台電7日上午才舉辦誓師大會要推動專案巡檢，盼「挽回民心」，下午又兩次大停電，蘆竹、龍潭共約1萬3千戶受影響。桃園市政府統計，光是今年4月，桃園就停電次數35次，平均每日1.16次，受影響戶數平均達到2297戶。近半年桃園一共停電了171次，平均每日0.94次， 受影響戶數共29萬4274戶，每次平均1721戶。

羅智強質疑，桃園跳電的頻率、每次跳電的影響戶數都在增加，但台電卻說，4至9月本就是高風險停電期，設備導致的停電只佔3成，且「沒有一戶是重複停電」。桃園幾乎每天都發生大規模的無預警停電，有時甚至1天發生3次。桃園市民只希望「用電穩定」，但卻變成「穩定跳電」。台電竟說出「沒有一戶是重複停電」這種幹話，難道是人人有機會，停電大家都有份？

羅智強強調，學者指出「台電可能因為電力需求比較吃緊，因此允許降壓、降低頻率供電，而在此情況下，就容易導致設備故障」。很明顯的，頻繁停電不是「個案」，已是「系統性」問題。就是因為民進黨錯誤的能源政策，導致供電不足，才造成配電設配損耗、電網脆弱，讓台灣彷彿如第三世界國家，頻繁無預警大停電。錯誤的能源政策，停電人人有機會；害台電基層疲於奔命，迫使台電說出「沒有一戶重複」的幹話。

羅智強提到，過去一個月內，大安區也停了三次電，每一次他都親到現場關心協調搶修，知道台電基層人員的辛苦，也謝謝台電基層人員守護電力。但「綠色無能，累死台電」，整體能源政策的錯誤，導致桃園停電頻頻，台電基層疲於奔命。