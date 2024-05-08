準總統賴清德和副手蕭美琴將在520就任第16任正副總統，民進黨內派系異動也都受到矚目，而以往漸淡出政壇的民進黨四大天王蘇貞昌、游錫堃、呂秀蓮、謝長廷，前扁辦主任陳淞山認為，恐會出現接替人選，不外乎就是即將上任的蕭美琴副總統、外交部長林佳龍、海基會董事長鄭文燦及現任高雄市長陳其邁「新四大天王」。

陳淞山在8日投書《ETtoday新聞雲》表示，蔡英文在卸任後可能會往成立國際性智庫的方向發展，而接任的賴清德對國際發展路線的定位是「蔡規賴隨」，因此蔡英文以她國際聲望和政治人脈，可提高台灣在國際的能見度與聲量，將成為真正替台灣發聲的國際上政治領袖。

至於民進黨內的接班人選，陳淞山認為，不外乎就是即將上任的蕭美琴副總統、外交部長林佳龍、海基會董事長鄭文燦及現任高雄市長陳其邁「新四大天王」，雖然這些人和蔡英文親近，但未必都是蔡的嫡系人馬，他們都各有其政治本事，將憑本事在各自的職位上發揮所長，對賴清德總統而言，是否會是政治助力亦或是阻力？都還有待觀察。