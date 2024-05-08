烏克蘭軍自今年2月起投入了由美國提供的M1A1 SA艾布蘭主力坦克抗俄，這些坦克於2023年底開始交付，迄今烏克蘭已損失了7輛，先後有被反坦克飛彈、T-72B3坦克主砲、152公厘雷射導引砲彈擊毀，本週二（7日）又一輛慘遭自殺無人機破壞。

FPV drone operators from the 24th Separate Guards Special Forces Brigade burned another American M1A1 SA Abrams tank. To date, the destruction of 7 of the 31 Abrams tanks transferred to the Ukrainian Armed Forces has been confirmed for certain. pic.twitter.com/NsBT6Sn8f8 — Leandro 🇷🇺 (@leandro_ptbr) May 7, 2024

本週二釋出的第一人稱（FPV）自殺無人機鏡頭證實了烏克蘭陸軍的第7輛M1艾布蘭坦克在與俄軍作戰中被毀，認領本次擊殺的單位為俄羅斯第24獨立衛隊特種部隊旅（ 24th Separate Guards Special Forces Brigade）的FPV無人機操作手，有賴艾布蘭優秀的防護力，2名車組人員得以倖存逃生，但卻被隨後而來新的自殺無人機殺害。

先前3月6日發布的影片顯示，一輛高度現代化的俄國坦克T-72B3配備了先進的2A46M-5 125公厘主砲滑膛砲以及新型彈藥和火控系統，一發擊毀了M1艾布蘭。

面對俄羅斯不斷升級的打擊能力威脅，烏克蘭陸軍感到有必要在四月下旬從前線陣地撤回艾布蘭坦克，據《美聯社》報導，一名美國軍事人員指出，這一戰略轉變是為了應對俄羅斯察打能力顯著增強，這使得艾布蘭很難藏匿自己的行蹤，另一位匿名消息人士證實了這些說法，並表示「俄羅斯的無人機戰爭能力使M1艾布蘭，很難在不被發現或受到攻擊的情況下維持作戰。」