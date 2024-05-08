新北市土城區裕德國際學校，昨天（7日）五年級進行校外食農教育，但食用台中新社農會推廣部提供食品後，多名師生出現疑似食物中毒情形，五名老師及超過百名學生發生「上吐下瀉」的情形，今上午校方緊急發出說明稿，校長李慶宗表示已依規定進行通報並探視每個學生狀況，事後將要求廠商負起全責。

根據媒體報導，土城裕德學生發生疑似食物中毒事件後，今天學校發布說明稿向家長說明原委。校長李慶宗表示，目前還有少數學生在醫院吊點滴，後續釐清食物中毒原因後，還會跟廠商要求負全責，學生在推廣部吃了很多食物，至於是何種食物導致中毒仍待查驗。全部五年級學生超過200位參加食農教育，超過一半有食物中毒現象。

校長無奈表示，這是學校第一次跟台中新社農會合作食農教育就發生此事， 目前新社農會也派人北上處理、校方也全力照顧學生，後續釐清問題將要求廠商負起責。

衛生局今(8)日接獲新北市裕德高級中等學校通報疑似食品中毒案件，經查其國小部262位師生於昨(7)日至台中新社校外教學，當日午餐用餐後有113位師生陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀，目前16人就醫，衛生局將持續掌握學生身體狀況，另因供餐業者位於台中市，已移請台中市食安處後續調查。

新北市裕德國際學校說明稿如下：

親愛的爸爸媽媽：

您們好，本校於今日凌晨四時多接獲通報，五年級學生及教職員工，昨日前往台中新社進行藝文活動，直到今日下午四點為止，目前初步調查有上百位教職員工及學生出現嘔吐、腹瀉及發燒現象。學務處據報後，隨即啟動危機處理及通報，並利用 Google 表單，針對五年級各班所有學生昨日用餐情形及身體狀況進行調查，以利後續統計，待學務處彙整相關資料後會一併回報給衛生局及教育局查詢（請家長於 5 月 8 日深夜 12 點前填寫 Google 表單完畢）。

針對學生發生身體不適情形，本校深感抱歉，目前學校處理方式如下：

一、 因考量學生身體狀況，今日五年級學生午餐另備稀飯，明日午餐則備有稀飯及白吐司，供學生食用。

二、 如孩子近日因身體不適請假，學校午餐及點心費全額退費，另給予每位學生慰問金新台幣 1200 元。因今日導師及學生請假人數眾多，本校會待導師及學生身體狀況穩定後，立即進班對每位學生進行慰問。

三、 為避免學生病毒交叉感染，本校已於今日下午開始，針對五年級年段學生暫停上游泳課至 5 月 17 日（五）為止；本校不會再重新調整本周及下周課程，原本上游泳課的三節課程時間將改成體育課，由體育教師視學生的身體狀況，調整課程內容。

四、 另擔心病毒傳染，已要求每位學生都戴上口罩，並將桌子拉開，保持社交距離。為保持學校環境清潔，總務處會派人於今日放學後至五年級各班利用消毒水進行打掃。

五、 針對學生昨日所有用餐食物，台中新社已將所有檢體送至台中西屯區一家食品檢驗中心進行採檢，以最急件方式處理，目前最快三日內會有結果。目前昨日中午時間食用的鳳梨，已採檢完畢，資料如附件。

六、 針對就醫看診的帶隊老師、各班導師及五年級的學生們（診所及各大醫院急診室皆可），申請平安保險及旅遊保險作業流程如下；

1. 填寫理賠申請表格（學務處承辦人已將申請表格都放置班級櫃中，待導師發給有需要申請理賠的學生）

2. 診斷診明書正本

3. 繳費收據正副本皆可（副本需蓋以正本相符及醫院院章）

4. 受益人（學生或父母）存摺封面影本

5. 戶口名簿影本

學生填寫完畢後，請將理賠申請書及相關資料繳交給導師，學務處承辦人會至各班教師蒐集彙整，由學校統一幫學生申請。