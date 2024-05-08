7日傳出總統蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施，而陳水扁則表示，「毫無所悉，無從回應！」對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉8日就表示，「基本上我主張讓陳水扁特赦，他特赦代表台灣的政治走出新的階段，我們一定要把陳水扁的時代跳過這一頁，讓陳水扁能夠特赦」，引發討論。

吳子嘉8日在網路節目《董事長開講》中表示，「陳水扁這個事情，我認為藍軍的立場就是陳水扁放什麼屁都是臭的，綠軍的立場就是陳水扁放什麼屁都是香的」，吳子嘉更說，「基本上我主張讓陳水扁特赦，他特赦代表台灣的政治走出新的階段，我們一定要把陳水扁的時代跳過這一頁，讓陳水扁能夠特赦」。

吳子嘉坦言，「不管蔡英文或賴清德特赦是什麼動機我不管，我個人的主張就是在政治的大方向上，朝野有和解的空間，台灣要走出這歷史的一頁的話，應該要給陳水扁特赦」，吳子嘉最後說，「給過去的前總統一定的尊嚴，這是為了憲法的尊嚴，而不是為了陳水扁講話」。