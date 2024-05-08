新北淡水一間工程行5日晚間發生凶殺案，工程行陳姓老闆與前員工李姓男子，雙方因工程款爆發衝突，李男持預藏開山刀對著陳男揮砍，混亂中李男疑先遭張姓員工砸菸灰缸，後遭陳男17歲兒子持折疊刀刺數多傷重送醫不治，陳男雖先替兒子頂罪，但後來沈姓員工翻供讓案情逆轉；今(8)日下午李男遺體進行相驗時，李男家屬質疑在場人多，動手的不只1人，懷疑另有其他兇手。

檢警今(8)日下午會同法醫對李男遺體相驗，初步發現李男鼻青臉腫、左臉凹陷、心臟中1刀；對此，家屬質疑警方到場前，現場已經遭到破壞，且懷疑是多人動手，而警方也稱現場是5加2人，但有關鍵證人員工表示，案發現場當時至少有7、8人。

另外，死者李男家屬不明白，陳男17歲兒子未成年刑責低，為何陳男要替兒子頂罪，因此，懷疑兇手恐另有其他人；家屬也透露，由於陳男四處欠債，當時陳男要求李男去新竹收12萬元帳款，但對方僅願支付6萬元，還稱陳男還欠款4.2萬元，所以，只願付扣完後的1.8萬元。

當李男將1.8萬元拿回後，便向陳男告知，因為有和另外2人到新竹收帳，所以，要求走路工費用，1人是6千元，陳男聽完後怒拍桌，雙方便引發衝突。

回顧這起案件，李男多年前跟著陳男從事裝潢承包工作，後來陳男自立工程行，李男也跟隨成為員工，但李男疑似手腳不乾淨，被發現多次未將收取的工程款上繳，或「暗槓」部分款項，累積約10萬餘元；5日晚間10時許，陳男約來已離職的李男至淡水辦公室談判。

雙方在談判還款事宜中，陳男女友、17歲兒子與其他3名員工也在場，然而，雙方談判激烈並起口角，李男拿出預藏的開山刀揮向陳男，但擔心女友被波及的陳男，便請張姓員工先帶離辦公室，而張男疑似被李男擋住去路，便持菸灰缸砸向李男，陳男17歲兒子此時也掏出折疊刀朝李男肩膀及胸口狂刺10餘刀，當場造成李男血流如注倒地不起。

陳男見狀便要求員工趕緊拿毛巾擦血，並對李男喊叫要對方保持清醒別睡著，不過，李男送醫後仍因傷勢過重宣告不治，陳男為迴護未成年兒子殺人犯行，想要一肩扛下所有罪行，但警方在偵查發現死者李男身上10多處刀傷，且有多處瘀青及鈍器外傷，反觀陳男卻無傷勢，並認為若相互鬥毆，傷勢不應如此懸殊，懷疑動手不只1人。

另外，陳男於警詢時態度配合，直接承認犯行，令偵辦警方起疑；6日除將陳男依殺人罪嫌移送外，一併將在場的陳男兒子及員工以證人身分帶往地檢署複訊。

複訊時案情大逆轉，沈姓員工翻供指證李男是遭陳男兒子刺死，陳男只是替17歲兒子頂罪，檢方依頂替罪聲押陳男，但他因覓保無著收押禁見，陳男兒子則依殺人罪收容，張姓員工依重傷未遂罪收押。