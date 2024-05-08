外交部長吳釗燮4月17日與美國智庫「東西中心」籌組的印太記者團茶敘，他反駁台積電於國外設廠將掏空台灣說法指出，因為台灣長期以來已發展出完整的半導體產業聚落，其他國家難以複製；他也特別提到，中共對台假訊息散布「疑美論」，目的在分化台灣社會，提醒民主國家對此警惕防範。

「東西中心」印太記者團由14名來自印度、日本、韓國、紐西蘭及台灣的政經新聞記者組成。

吳釗燮表示，樂見今年4月美日菲領袖峰會聲明加強三國安全合作，相信透過此一框架，有助於因應中國在東海及南海的蠻橫行徑。他強調，美日菲峰會與去年8月的美日韓「大衛營」峰會，均顯示越來越多民主國家受到中共擴張主義的威脅，並加強合作捍衛印太地區的自由開放，台灣也願加入民主陣營，共同遏止威權擴張。

與會記者關注全球半導體產業供應鏈議題，吳釗燮指出，台積電在日本、美國、德國投資設廠，是台灣半導體產業向海外拓展的全球佈局，並反駁此舉將掏空台灣的說法指出，因為台灣長期以來已發展出完整的半導體產業聚落，涵蓋設計、生產、測試和封裝等過程，其他國家難以輕易複製經驗。

吳釗燮提到，而且台積電已表示核心技術將根留台灣。台灣也願意和日本、美國、韓國及印度等理念相近國家合作，強化半導體供應鏈的韌性，以因應地緣政治對半導體產業的衝擊。

吳釗燮也分享台灣反制假訊息的經驗，表示今年全球約有40幾個民主國家舉行大選，面對威權國家持續以假訊息影響民主選舉，長期飽受中共假訊息威脅的台灣樂願與民主國家陣營分享反制的經驗。

吳釗燮特別提及，中共對台進行認知作戰，經常以假訊息散播「疑美論」，目的在製造台灣內部不安與分化社會，民主國家對此應多加警惕和防範。