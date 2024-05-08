42歲女星謝忻活躍於各個綜藝節目中，常常會在社群上分享生活趣事，今（8）日她發文透露去買衣服時，店員居然說她如果穿上一件深V小可愛，就可以超越女星小優，讓她傻眼表示：「有什麼好開心的？」

謝忻在IG限時動態PO出影片，她和一名正妹店員穿著一件白色小可愛，大秀事業線，謝忻表示是店員推薦她買的，說是流行指標，她驚訝直言：「這根本是內衣外穿嘛」，沒想到，店員居然還和她說如果穿上這件衣服，就可以超越小優了，讓謝忻傻眼表示：「請問我超越小優，有什麼好開心的？」

謝忻逛街店員誇讚她「能超越小優」，令他傻眼。（圖／xiexin1127）

之後，謝忻也將兩人對話PO到Threads分享，她開玩笑表示：「什麼叫超越小優？本人不排除提告。」貼文一出，粉絲紛紛留言笑稱：「我會說。直逼美鳳姐」、「去留評價，建議店長要求店員必讀蔡康永的說話之道」、「超越小優就是穿了就超級優啦」、「小優是誰?大大寬心別在意啦」、「別這樣她可能是小優的粉絲，不然可能是想要說妳是特優、甲上上、好棒棒這樣」。

此外，日前謝忻也被週刊拍到，和交往5年的律師男友在約會，親密互動也全被捕捉下來，去年底謝忻受訪時談到和戀情，當時她幸福表示對方是個善解人意的人，表示想要好好保護對方，不要讓他曝光，非常小心翼翼守護愛情。