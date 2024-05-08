藝人沈建宏先前轉換跑道在市場擺攤賣雞腿，吃苦上進的形象被網友大讚不已，近日卻被網紅前女友Bella踢爆是劈腿慣犯，對此他才剛公開道歉，今（8日）卻突然寫下長文反爆Bella也曾約砲，掀起熱議。

沈建宏不滿Bella將兩人私事公開，讓自己被公審：「我做錯了事情，就要治我於死地。也太不公平了」，他也反擊發出毀滅式長文：「妳做八大，我能諒解。看妳跟別的男人勾來勾去，親來親去，我也都接受了。也不知道還有什麼更深入的關係？」，透露Bella會和其他男生曖昧，還會要自己認識她前男友，就算沈建宏無法忍受，卻依舊和對方打招呼。如今沈建宏核彈級發文，展開隔空交火，希望外界一起公審女方。

沈建宏全文如下：

有時候越想越不對，

即使自身犯錯了，

也道歉了，還被你拿出來公審。

感情不就是兩個人的私事？

那為何妳犯錯，就可以假裝安然無事，

我想這才是最渣的人吧？

如果喜歡公審，那就一起公審吧。

妳自己也做了這麼多，

我也無法接受的事情，

也還總是合理化自己，

我做錯了事情，

就要治我於死地。

也太不公平了。

妳做八大，我能諒解。

看妳跟別的男人勾來勾去，

親來親去，我也都接受了。

也不知道還有什麼更深入的關係？

看妳每次喝個爛醉，

我也都陪妳熬夜，

安全送妳回家了。

看妳不斷的、繼續的與前男友聯繫，

還傳自拍照，我也都容忍了。

看妳跟別人的男人出去划船曖昧，

我也都默默忍受了。

更扯的是，還要我一直見你的前男友，

我真的無法忍受，也是依然笑笑的打招呼了。

我不去看妳的手機，是不想讓自己不開心，

結果一看，也還不是一堆砲友再約？

誰就不想說了，免得又有人捲入。

非得惡人先告狀，顯得自己更高尚？

非得要逼我也把這麼多鳥事說出來，

對彼此其實沒什麼好處，

只能說，看走了眼，對象真的要慎選。

當初在一起，也是基於友誼與情感，

以及同情心，想照顧妳、呵護妳，

如今這樣，也做不到好聚好散。

還有睡別的男人家等等⋯

字數不夠，還得打到這裡來

反正也不想過多的敘述了，

只能說，各自安好吧！！

就當我戀愛腦，被欺負了一頓。

最後敢做敢當，我也認了我的錯誤，

我也不會指望別人認錯了。

媒體喜歡八卦，也就一次滿足吧！！

也希望往後彼此都能找到更棒的人。

我也會努力改變，變成更好的自己。

網友的評論，我也都有看，

一樣虛心受教，

歡迎一起來公審交流