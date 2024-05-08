國立北斗家商商業經營科學生陳毅恆接連在全國中等學校運動會及全國青年盃舉重錦標賽的67公斤級項目奪金。（北斗家商提供／孫英哲彰化傳真）

國立北斗家商業經營科三年級學生陳毅恆，接連在全國中等學校運動會及全國青年盃舉重錦標賽的67公斤級項目奪金，他的好表現讓全校師生與有榮焉，師長讚他不但運動表現好，課業成績也名列前矛，且對待同學都很有禮貌，是班上的國民女婿。

陳毅恆從小就是運動健將，國小以練田徑為主，短跑及跳遠都很擅長，上了田尾國中之後，被舉重教練相中，兼項練舉重，他憑藉著對自我的要求及不服輸的態度，利用課餘時間不斷的練習及集訓，慢慢取得好成績，是各項舉重競賽的常勝軍，並在國三參加全中運時拿下金牌。

然奪金後陳毅恆走得並不順遂，膝蓋及肩膀的傷勢接連找上他，反覆的復健及訓練讓他嚐盡痛苦，也不免對未來感到動搖，直到教練告訴他要與既有的傷害共處，他才逐漸克服心魔，持續堅持苦練，終在兩年後又再度站上頒獎台，再於全中運奪金。

「他就是個拚命三郎！」陳毅恆的超高的耐力及挫折忍受力在學生選手相當少見，其班導師顏麗真稱讚他不但能堅持自我的夢想，同時也兼顧學業，課業成績始終名列前茅，文武全才，對師長及同學也都很有禮貌，「是我們班的國民女婿。」

陳毅恆說，還記得國中剛開始加入舉重隊時，父母知道後因擔心安全性而反對，但在看到他對舉重的熱愛與堅持，父母到最後轉為支持。他這次能在畢業前奪得雙金，一路走來苦練舉重的心酸與壓力，都在奪金後獲得釋放，這兩面金牌是送自己最棒的畢業禮物。

北斗家商今天除表揚在舉重項目拿下雙金的陳毅恆外，該校家商餐飲管理科及美容科參加「教育部全國高級中等學校專業群科113年專題實作及創意競賽」，餐飲管理科榮獲餐旅群創意組第1名，美容科及廣設科跨群組合榮獲家政群專題組第1名，是該校創校以來在該賽事獲得的最好成績。