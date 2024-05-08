由於東北季風持續影響，明（9）日東半部地區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區及南部地區有局部短暫雷陣雨，尤其南部山區降雨較明顯，北台灣清晨低溫為20、21度，局部地區會再低1、2度。氣象署表示，下周日、下周一（12日、13日）中部以北、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，南部也有零星短暫陣雨或雷雨。針對下周或有熱帶擾動、生成今年首颱「艾維尼」，氣象署分析，目前仍有不確定性，且預估路徑會朝日本南方海面移動，對台灣沒有直接影響。

氣象署分析未來降雨變化。（氣象署提供）

氣象署指出，明天迎風面的東半部地區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後各山區及南部地區有局部短暫雷陣雨，尤其南部山區降雨較明顯，有機會出現較大雨勢；溫度方面，北台灣清晨低溫為20、21度，其他地區為22至24度，局部會再更低一些，感受稍涼，宜、花白天高溫為25度左右，北部為27至29度，其他地區則是29、30度，感受舒適溫暖。

氣象署預測未來溫度趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周五、周六（10日、11日）東北季風減弱，各地大多多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨，氣溫回升，各地白天高溫可達30度左右或以上；下周日鋒面接近，下周一因鋒面通過、東北季風增強，水氣明顯增加，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部亦有零星短暫陣雨或雷雨，各地高溫略降，夜晚清晨亦轉涼。

下周二（14日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；下周三（15日）東北季風減弱，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨，北部及東北部氣溫回升。