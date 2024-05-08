此外，愛山林今天董事會並決議，將參與投標案。
愛山林今天召開董事會，通過第一季財報，營收23.29億元，稅後純益達6億元，每股稅後純益達1.53元。
愛山林除了代銷案滿檔之外，預計2024年完工交屋的房地產開發案，還將有三筆，包括新北市板橋「帝景3號」、「帝景5號」、屏東「花園帝景」等，總銷共58億元，營建事業可望提高貢獻度。
愛山林（2540）今（8）日公布第一季合併財報，受惠全台代銷案銷售順利，第一季獲利大噴出，稅後純益達6億元、比去年同期激增4.3倍，每股稅後純益達1.53元，也優於去年同期的0.52元。
此外，愛山林今天董事會並決議，將參與投標案。
愛山林今天召開董事會，通過第一季財報，營收23.29億元，稅後純益達6億元，每股稅後純益達1.53元。
愛山林除了代銷案滿檔之外，預計2024年完工交屋的房地產開發案，還將有三筆，包括新北市板橋「帝景3號」、「帝景5號」、屏東「花園帝景」等，總銷共58億元，營建事業可望提高貢獻度。
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