根據大陸《央視新聞》報導，大陸第3艘航空母艦福建號今天(8日)完成為期8天的首次海上試航，已返回上海江南造船廠碼頭。前海軍艦長黃征輝表示，福建號讓人驚豔的地方，就是港試只做了1年11個月，就進入海試了。

黃征輝今(8日)在中天《Cti Talk》節目中表示，福建號海試要多久，這就要看有沒有達標，如果沒有達標會拖很久，如果達標，半年就可成軍。福建號現在海試，如果快的話，半年就可成軍，如果慢則需1年、2年，後面才會做一個合格的驗證測試。成軍到服勤，少則1、2年，多則3、4年。

黃征輝更指出，福建號有一個地方讓人覺得非常驚豔，像港試時間的長短，是跟到底有多少先進的裝備，是息息相關的。福建號是1年11個月，就進入海試；而美軍甘迺迪號到現在還沒海試，福特號之前一艘航母是布希號，港試1年就做了海試；福建號之前一艘航母是山東號，港試也只有1年。

黃征輝點出，福建號是1年11個月，進入海試，美軍福特號當時是3年5個月，進入海試。因為是電磁彈射，技術變成非常複雜，福特號就耗費了3年5個月。

黃征輝接著表示，福建號使用電磁彈射，之所以這麼快海試，那是因為美國用的是交流電，中國大陸使用的則是直流電，直流電好控制、好存儲；美國用的交流電，很難控制。