全球政府持續用舉債救經濟抗通膨。美國身為全球第一大經濟體，債務規模已突破34兆美元（約新台幣1111兆元），遠遠高於其他國家。據外媒最新統整出的美國12大「債主」國，台灣剛好擠上榜，排名第12。

據博聞網（HowStuffWorks）報導，台灣持有的美國債務規模為2556億美元（約新台幣8.35兆元）。報導中指出，台灣所賺的錢幾乎都是靠出口商品到歐洲、美國與大陸而來，因此當全球經濟良好時，台灣經濟也會跟著非常好。不過為了應對經濟不景氣時期的風險，台灣投資人把資金投入全球最保險的證券，也就是美國國債。

許多人都認為，大陸是美國的最大債主。不過據博聞網統整出的數據，美國國債最大債主還是美國人自己，金額高達6.8兆美元（約新台幣222.2兆元）。第2名至第5名則分別為日本（1.17兆美元，約新台幣38.2兆元）、大陸（7750億美元，約新台幣25.3兆元）、英國（7008億美元，約新台幣22.9兆元）、盧森堡（3790億美元，約新台幣12.4兆元）。

第6名至第11名則是加拿大（3538億美元，約新台幣11.6兆元）、比利時（3200億美元，約新台幣10.5兆元）、愛爾蘭（3169億美元，約新台幣10.4兆元）、開曼群島（3026億美元，約新台幣9.9兆元）、法國（2840億美元，約新台幣9.3兆元）、瑞士（2566億美元，約新台幣8.4兆元）。

專家曾警告，全球累積債務居高不下，猶如一顆不定時炸彈，如果各國政府不嚴控債務上限，恐隨時會引爆下一場金融危機。而美國雖然未曾發生過債務違約，可是龐大的債務規模一旦發生違約，就會引爆金融危機，波及全球。