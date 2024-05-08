在紅遍全球的影集《冰與火之歌：權力遊戲》擔綱要角的英國資深男星伊恩蓋爾德（Ian Gelder），周二（7日）傳出因膽管癌去世的噩耗，享年74歲。蓋爾德去年12月發現罹癌，僅過了5個月就不敵病魔辭世。英國癌症專家提醒，膽管癌是相對少見的癌症，儘管早期症狀不明顯，有些身體徵兆仍值得留意，只是許多大眾鮮有警覺。

膽管是人體消化系統一環，連接負責分泌膽汁的肝臟與儲存膽汁的膽囊，膽汁進入小腸後有助於消化食物、分解脂肪。英國《每日郵報》周三（8日）報導，英格蘭地區每年罹患膽管癌的患者大約2800人，在美國年約8000人確診，近年罹患這種癌症的人數有增加趨勢，此前已有研究指出吸菸飲酒可能是致病原因。膽管癌會導致膽管細胞不受控制生長分裂，之後擴散到周圍組織，例如膽囊與胰臟。「英國癌症研究協會」（Cancer Research UK）衛教資訊提出經常受到民眾忽略的病徵：

一、黃疸：這是指皮膚、眼白的顏色發黃，也可能導致尿液顏色比正常色澤要深、糞便顏色變淺甚至發白。腫瘤堵塞膽管也可能引起黃疸。皮膚發黃是膽汁裡的黃色色素引起。黃疸也會導致發燒引起畏寒發抖。

眼白發黃是黃疸症狀表現之一。（示意圖：shutterstock／達志）

二、體重莫名減輕：醫師定義非刻意減重而出現的體重減輕比例為10%，例如原本60公斤的人在原因不明的情況下體重掉了6公斤，就應該要有警覺。膽管癌通常會降低食欲導致體重減輕，有些人即使飲食正常也有可能體重下降，原因在於身體無法吸收食物裡的脂肪、蛋白質與碳水化合物，體內熱量消耗速度比正常狀況更快；癌症也會釋放化學物質到血液之中，脂肪與肌肉因而流失。這是所謂的癌症惡病質（cachexia）。

三、腹痛：這是膽管癌常見的警訊病徵，尤其右邊肋骨下方疼痛更要注意。不過這個部位的疼痛不一定是癌症，也可能是膽結石所致。

右肋下方腹部疼痛，可能是膽結石所致，也可能是膽管癌引起。（示意圖：shutterstock／達志）

四、皮膚發癢：這是黃疸引發的另一個症狀。皮膚癢的原因有很多，其中之一就是膽管癌。膽管阻塞導致膽汁在血液之中蓄積，就會引起皮膚發癢。

英國癌症研究協會提醒，膽管癌還有好幾個風險因子，包括年齡，65歲以上人士罹病風險相對較高。膽管結石也會造成膽管受到刺激發炎而增加病變機率。在亞洲，生吃魚肉或攝入沒煮熟的魚肉，有可能讓肝吸蟲（liver fluke）入侵人體的膽管，增加罹癌風險。

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