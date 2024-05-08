立法院民進黨總召柯建銘日前失言說出「4月3日老天有眼發生大地震」一語，國民黨前立委鄭麗文認為，這不可以原諒，不能只是道歉，至少要辭總召，留著立委身分已經是非常寬容了。不過，她也提到，問題在民進黨誰能扛住？除非有人接手，否則柯建銘會繼續做下去。

立法院民進黨總召柯建銘日前失言說出「4月3日老天有眼發生大地震」，國民黨團8日於立法院司法及法制委員會提出臨時提案，要求將柯建銘移送紀律委員會議處。未料還沒到處理提案環節，雙方吵得不可開交，最後決議散會。

傅崐萁辦公室回應，在賴清德準總統公開譴責柯建銘及柯建銘赴花蓮向災民道歉之前，對於如此毫無羞恥的政黨，他將不再回應被民進黨所針對的任何言論及記者會之內容。

國民黨前立委鄭麗文8日在《POP大國民》表示，柯建銘已經完全語無倫次，他在立法院這麼多年，沒遇過民進黨今天的處境，過去8年是地下院長，把他養得太傲驕。

鄭麗文認為，現在中央交辦柯建銘的事情，他沒有辦法完成，還每天挨打，開始詞窮，也沒辦法提出令人信服的論述，吳思瑤也是每天亂演，民進黨的道德資產，已經全部揮霍光了。

鄭麗文直言，他們沒有辦法適應新的政治生態，犯了非常嚴重的政治錯誤，的確不可以原諒，不能只是道歉，至少要辭總召，留著立委身分已經是非常寬容了。

不過，鄭麗文也提到，現在民進黨誰能扛住？問題在這裡。新潮流在立法院大將吳思瑤，經營這麼多年的形象，但當了兩個月的黨團幹部，幾乎都毀了，每天語無倫次。所以誰願意扛？誰敢扛？以前派系搶到拍桌互罵，為何每次都柯建銘？現在有人搶嗎？

鄭麗文預測，大家都知道這是吃力不討好、誰做誰政治生命提早結束的工作，除非有人接手，否則柯建銘會繼續做下去。