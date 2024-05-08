基隆市警察局第二分局發生警員配槍不慎走火，造成派出所地板破損，幸未造成人員傷亡。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市警局第二分局一名袁姓警員今天（8日）中午在進行槍枝保養時，未依規定到槍械室內卸除彈匣、施行清槍程序，導致槍枝走火，所幸未造成任何人員傷亡，僅造成派出所地板及電視螢幕的損壞。基隆市警局表示，將依相關規定進行懲處。

警方調查，袁姓員警8日中午約12時50分左右，進行配槍的槍枝保養時，未依規定，先至槍械室內卸除彈匣、並施行清槍程序，導致槍枝誤擊，擊發的子彈先射擊地板，造成派出所地板磁磚打破一個洞後，彈頭再反彈到電視，導致螢幕破裂。

基隆市警局表示，將依規定查處後，依警察人員獎懲相關規定議處，並請各單位主管落實轉達，要求同仁遵守遵守械彈領繳及清槍程序。據了解，袁姓警員相當資深，調查中坦承自己是一時疏忽，再加上恍神釀禍，對於接下來可能的懲處也甘心接受。

據了解，除袁姓警員可能會因此記過處分，其主管也可能因這次的事件受連坐處分。

至於為何會發生這次的事件，據悉，袁姓警員疑似是工作壓力較大，因此一時忽略了日常應進行的程序，才導致槍枝走火的事件發生。