名軒去年大豐收，今年持續站穩業績高峰，首季「名軒海樂地」持續入帳及銷售，加上新青安房貸助攻、「國王之森」第1季也開始入帳，衝高首季營收至19.06億元創史上新高，稅後純益5.23億元、年增3.4倍，EPS達1.43元也較去年同期0.41元翻倍成長。

倉佑Q1三率三升 每股稅後純益0.77元
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