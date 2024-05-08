名軒去年大豐收，今年持續站穩業績高峰，首季「名軒海樂地」持續入帳及銷售，加上新青安房貸助攻、「國王之森」第1季也開始入帳，衝高首季營收至19.06億元創史上新高，稅後純益5.23億元、年增3.4倍，EPS達1.43元也較去年同期0.41元翻倍成長。