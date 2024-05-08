名軒去年大豐收，今年持續站穩業績高峰，首季「名軒海樂地」持續入帳及銷售，加上新青安房貸助攻、「國王之森」第1季也開始入帳，衝高首季營收至19.06億元創史上新高，稅後純益5.23億元、年增3.4倍，EPS達1.43元也較去年同期0.41元翻倍成長。
大案挹注 名軒首季獲利躍3倍！
營建股名軒（1442）受惠大案交屋挹注，第一季財報奏捷！單季營收19.06億元，稅後純益5.23億元、比去年成長3.4倍，EPS達1.43元也較去年同期0.41元翻倍成長。
營建股名軒（1442）受惠大案交屋挹注，第一季財報奏捷！單季營收19.06億元，稅後純益5.23億元、比去年成長3.4倍，EPS達1.43元也較去年同期0.41元翻倍成長。
名軒去年大豐收，今年持續站穩業績高峰，首季「名軒海樂地」持續入帳及銷售，加上新青安房貸助攻、「國王之森」第1季也開始入帳，衝高首季營收至19.06億元創史上新高，稅後純益5.23億元、年增3.4倍，EPS達1.43元也較去年同期0.41元翻倍成長。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。