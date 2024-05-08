展望後市，八方雲集除旗下品牌持續在台灣與美國拓點展店，並跨足零售市場推出「八方一號牛肉麵系列」，並於八方雲集生鮮購物網上架開賣，餐飲與食品的剛需屬性強，集團營收續揚可期。

八方雲集旗下品牌持續進行年輕化行銷。繼4月中梁社漢排骨「史努比聯名收納袋」加價購後，5月開始「史努比聯名餐具袋組」開跑。伴隨聯名活動，梁社漢排骨不僅將外帶包裝全面更新，於限定門市也以史努比的插畫裝點，吸引年輕客群進店享用美食。

八方雲集也首度加入VOGUE風格野餐日，在草地上享用經典鍋貼，大眾美食迎全新感受。八方更推出新菜系試水溫，「八方一號牛肉麵系列」，標榜由職人主廚研發。牛肉麵是台灣著名的美食之一，八方雲集發揮台式精神，還原牛肉麵的原汁原味，現正於八方雲集生鮮購物網上線，預計帶入更多嚐鮮老饕。

考量主力品牌「八方雲集」在台灣及香港發展已趨穩健成熟，未來展店重心，將以「梁社漢排骨」為主；公司也持續往美國進軍，壯大海外市場營收規模。