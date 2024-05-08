西班牙國防部長瑪格麗塔•羅伯斯 (Margarita Robles)宣布，已提供烏克蘭少量的愛國者飛彈，並且對方已收到。

基輔獨立報(Kyiv Independent)報導，羅伯斯在北約例會-拉姆施泰因峰會(Ramstein meeting)承諾，將少收的愛國者飛彈運送到基輔，之後不到 10 天就確認飛彈已經送達。她說，愛國者飛彈是西班牙與其他盟國協調後定案的。

羅伯斯部長在參觀西班牙薩拉戈薩市(Zaragoza)的烏克蘭軍事訓練所，問候訓練所內的烏克蘭士兵時表示： 「這些(愛國者)飛彈是為防空而設計的，它們也將保護烏克蘭免受攻擊。」

兩星期前，媒體曾經報導，「西班牙將發送數量有限的愛國者飛彈」，但隨後又有一則新聞否定此說，因為該國目前只有大約50枚的儲備量。然而現在羅伯斯又說已運給烏克蘭，沒有透露實際數量。

可見北約各國在支援烏克蘭的同時，為避免俄羅斯從中破壞，釋放的消息經常虛虛實實。

目前是烏克蘭實力最弱的時候，俄羅斯飛彈和無人機對烏克蘭各地城市的攻擊明顯升級，西班牙的捐助，是北約盟國加強烏克蘭防空系統的最新舉措。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭需要25套愛國者陣地，才能有效保護國家免受俄羅斯的襲擊，但外交部長庫列巴表示，目前的目前是先確保7套愛國者，來保護幾個最重點的城市。