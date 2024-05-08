伸興8日董事會承認第一季財報，第一季合併營收18.05億元，年增8.97％，營業利益1.66億元，又有匯兌利益8、9千萬元挹注，本期淨利2.0億元、淨利歸屬母公司0.95億元，EPS回升至1.42元，年增率高達788％。

伸興表示，第一季工作天數受農曆年假期影響，但隨著主要歐、美縫紉機品牌客戶庫存調整告一段落後，拉貨力道有逐步回溫的情形，第一季縫紉機銷往歐洲與美洲台數分別較去年同期增加4％、4％，加上子公司宇隆汽車客戶對燃油車關鍵零組件維持一定拉貨力道，以及自行車、醫療、工業自動化客戶穩定出貨所致。

伸興8日公布，4月合併營收6.18億元，年增加14.06％；前四月合併營收24.23億元，年增幅10.22％。伸興表示，歐美主要客戶去化庫存，拉貨力道逐步回穩，再加上子公司宇隆汽車及自行車業主要客戶出貨穩定。

伸興指出，根據QYResearch研究團隊研究統計，2023年至2029年全球家用縫紉機複合成長率（CAGR）2.8％。伸興除透過零售通路事業「喜佳」的布局，提升公司掌握市場需求變化的精確度，拉高客製化設計開發的競爭力，憑藉在大陸、越南兩地工廠靈活調配生產、規避進口關稅障礙，搶攻更多市場接單範疇，挹注公司整體營運維持正向成長。

伸興指出，展望未來，伸興持審慎看法。伸興與主要客戶保持溝通，掌握訂單出貨排程、開發新產品腳步，也透過越南製造優勢，提高產能效率、增加零件自製率，讓旗下產品保持價格競爭力。伸興持續優化全球各生產基地營運重心，將台灣廠轉型為家用縫紉機創新開發設計的重地，並開發出多種高階機種，同時配合主要客戶將供應鏈由過往長鏈轉為短鏈需求，精進越南廠生產效率，伸興也看好東南亞新興市場紡織業發展趨勢，開發新市場，擴大業務接單布局。